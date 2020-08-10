В Минске закончился "Дождь": За что скрутили журналистов из России

Автор:

Александр Степанов

В воскресенье, 9 августа, днём в Минске, в разгар выборов президента Белоруссии, "люди в штатском" задержали журналистов телеканала "Дождь" – корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова.

На попавших в Сеть кадрах видно, как всех троих уложили на асфальт крепкие ребята в масках, потом застегнули на запястьях наручники и увели. Примечательно, что проезжавшие мимо в патрульном автомобиле милиционеры даже не обратили на происшествие никакого внимания.

"Дождевики" и "33 богатыря"

История, как минимум, неприятная – хотя бы потому, что в Москве никогда силовики не крутили не то что традиционно лояльных белорусских журналистов, но и, нередко, оголтелых украинских, вываливающих совершенно оскорбительную чушь в адрес России.

Своих, российских, – это да, бывало. А вот приезжих...

К тому же – это случилось на фоне событий со скандальным арестом "33-х богатырей" из ЧВК, к вопросу о выяснении причин задержания которых уже подключился и сам Владимир Путин, переговоривший на эту тему с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Причина задержания "дождевиков", впрочем, известна: как сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, они работали на выборах президента Белоруссии без необходимой аккредитации. И разрешением ситуации уже занимается посольство нашей страны в Минске.

По её словам, находятся они сейчас в Центральном РУВД белорусской столицы.

А вот почему брали так жёстко – действительно, вопрос: вряд ли можно было предполагать, что коллеги имели при себе оружие или взрывчатку и могли физически угрожать процедуре проведения дня голосования.

Тем более, что руководство самого телеканала утверждает: аккредитацию получить пытались, но – не удалось.

В установленном порядке ещё 15 июня мы направили все необходимые документы на аккредитацию в МИД Беларуси. Наши корреспонденты работали в Минске в ожидании, пока аккредитация будет подтверждена,

– заверил главред "Дождя" Тихон Дзядко.

"После майдана – музыка, фешен и туризм"

Впрочем, понятно, что освещать любое событие можно по-разному, а уклон "Дождя" в этом смысле абсолютно понятен – это преимущественная линия оппозиции.

"Раньше мне казалось, что Белоруссия/Беларусь скучная. Мне никогда не хотелось съездить в Минск. Я ничего не знаю про местную кухню, кроме картошки, и исполнителей, кроме Ляписа Трубецкого, который мне не нравится. Я не отличу белорусскую вышиванку от украинской и не знаю ни одного слова на белорусском языке, кроме того, что там активно используется буква "ы", – написала в своём Facebook в ночь накануне белорусских выборов креативный продюсер "Дождя" Анна Монгайт.

Но, полагает она, "свобода делает модными города и страны" – и приводит в пример Киев после, надо полагать, госпереворота в феврале 2014-го, за которым началась гражданская война на Донбассе.

После майдана стало понятно, что это живое, пульсирующее место, там драйв, гормоны, попёрло сразу всё - музыка, фешен, туризм. То же ощущение сейчас появилось от Беларуси – энергия изменений невероятно сексуальна. И вот я уже мечтаю съездить в Минск. А пока у нас завтра длинный революционный эфир и я с удовольствием ради него сбегу с дачи. Потому что завтра на один день – столица России в Минске. Там наше будущее. Которое, к сожалению, мы можем предсказать,

– заключила Монгайт.

Гормоны и драйв в Киеве, пожалуй, той кошмарной зимой и впрямь были. А ещё – кровь, страдания, оголтелые бандеровцы, чад покрышек на площади Независимости. Так что не будем спорить с ней насчёт "живого места" после Майдана – хоть так и вряд ли думают и сами киевляне, да и вообще украинцы.

А вот посыл с проведением аналогии с Майданом – как раз то, к чему с большой нервозностью относятся в Белоруссии, и чем регулярно пугают Лукашенко доброхоты из США и, разумеется, с Украины, намекая, чем может завершиться дружба с Россией.

И прозвучало недвусмысленно. Как раз в тему с чаяниями тех, кто спит и видит, как свалить (с поста – как минимум) бессменного главу страны.

Лукашенко: "Пока не было мордобоя – просто поставили на место"

Игра, конечно, идёт на два фронта: собственно, заигрывание с Батькой и, одновременно, формирование альтернатив ему во главе страны.

И ключевую роль играет, что логично, так называемый информационный фон – причём не только и не столько там, в самой Белоруссии, сколько, как ни странно, в нашей стране.

Это – и важнейший рычаг влияния и на отношение наших политических и бизнес-элит к процессам в соседнем государстве, и уровень доверия между народами.

Журналистов брали жёстко. Фото: скрин с ТГ-канала "Дождя".

Но, естественно, в Минске не так много СМИ, выступающих с критикой действующей власти – точнее, их можно пересчитать по пальцам.

И корры "Дождя", отрабатывавшие выборы в онлайн-трансляции оттуда, из Минска, делали интервью с политическими противниками Лукашенко, рассказывали о подготовке акций протеста и – активно репостили ссылки именно на эти новостные сайты: о поддержке оппозиционных кандидатов, страшилки о стягивании военной техники в Минск, о запугиваниях и так далее.

Что примечательно, как раз о них сам Лукашенко высказался так:

Если вы провоцируете, не только на Tut.by, а и на других ресурсах, я это вижу. Что вы хотите, свергнуть власть? И ждёте, что я перед вами стану на колени и стану целовать песок? Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет. Все ваши сторонники, "тутбаевцы" и "Свободы" – вы хотели мордобоя. У меня информации достаточно. Пока мордобоя не было – просто мы вас поставили на место. Или вы хотите, чтобы я вверг в хаос страну? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, что я вас не защитил.

По его словам, он готов спокойно вести диалог, но только – если он (диалог, в смысле) есть.

"И если вы способны что-то сделать для страны, поверьте, я создам вам все условия для того, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, если вы будете пытаться хоть в мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать обстановку – вы получите от меня мгновенный ответ, это ж мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете?" – заверил президент Белоруссии.

"Вы против Союза с Россией? Тогда мы идём к вам!"

Так что причин пристально наблюдать за всеми, кто может показаться раскачивающими лодку на и без того неспокойной воде белорусских выборов, немало.

По всей видимости, группу "Дождя" внимательно вели оперативники службы наружного наблюдения: по информации самого телеканала, их задержали сразу после разговора с представителем штаба Светланы Тихановской – того самого кандидата, мужа-блогера которой не допустили до выборов, после чего баллотироваться решила уже она сама.

Кстати, Тихановская активно и прямо выступает против Союзного государства (с Россией), за курс на Запад (с отказом от российской "нефтяной и газовой иглы") и за повсеместное доминирование белорусского языка – по калькам того, как истеричные националисты в Киеве пытаются отобрать возможность говорить в Незалежной на русском, который является основным для подавляющего большинства населения Украины.

Есть информация, что прошли обыски в отеле, где проживали журналисты.

Одновременно поступил инсайд о том, что корреспондентов "Дождя" в ближайшее время "попросят покинуть" Белоруссию.

Царьград следит за развитием ситуации.