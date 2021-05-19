В Минске забили тревогу: НАТО ищет подходы к границе Белоруссии

Совбез Белоруссии сообщил, что в Польше спецподразделения НАТО изучают подходы к границе со стороны Бреста. Отмечается, что подобная активность не может не настораживать.

Спецподразделения НАТО в Польше изучают подходы к границе Белоруссии со стороны города Бреста. Об этом во вторник, 18 мая, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Он отметил, что подобная активность НАТО вблизи белорусской границы не может не вызывать беспокойство. Вместе с тем белорусские ведомства следят за ситуацией и разрабатывают адекватные меры противодействия.

К сожалению, данная обстановка постоянно вызывает напряжение, нагнетается,

- приводит слова Александра Вольфовича информагентство БелТА.

Добавляется, что речь идёт об оперативной и боевой подготовке военных подразделений под эгидой США и блока НАТО. Подчёркивается, что это не может не настораживать Минск.