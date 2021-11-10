В Минске уверены: Польша должна сесть за стол переговоров

Страны Балтии призывают ЕС и США к новым санкциям в отношении Белоруссии

Ситуация на белорусско-польской границе остаётся напряжённой – перед польскими заграждениями из колючей проволоки на границе находятся около двух тысяч беженцев, среди которых много женщин и маленьких детей, большинство среди мигрантов – курды. Все они говорят – их конечной целью является Евросоюз, где они хотят получить защиту. Территорию же Белоруссии мигранты не рассматривают как место проживания. Беженцы много раз повторяли польским пограничникам, что они вынуждены были покинуть свои страны только потому, что их жизнь и жизни их детей там подвергались опасности.

«Они разбили лагерь непосредственно на границе и в настоящее время не предпринимают каких-либо агрессивных действий. Физическое и моральное состояние людей крайне тяжёлое и подавленное. Не хватает воды и еды. Ситуация осложняется наличием среди беженцев значительного числа беременных женщин и грудных детей, которые вынуждены ночевать на земле при температурах близких к нулю. Для оказания психологического давления на беженцев всю ночь военнослужащие Польши включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы»,

– сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Напротив лагеря беженцев стоят в ряд польские силовики и военная техника. На границу не допускаются журналисты, международные правозащитные и гуманитарные организации, которые могли бы оказать помощь людям. В результате польская общественность в своём большинстве не знает о том, что происходит на государственной границе.

По мнению белорусского политолога Александра Шпаковского, поток беженцев будет расти, причём в последнее время они уже стали отвечать насилием на насилие и освоили тактику прорыва большими группами. Впоследствии они просто будут растягивать силы и средства польских пограничников, которые не безразмерные, устраивая прорывы сразу в нескольких местах, уверен политолог.

В Евросоюзе и США уже спешно обсуждают новый санкционный пакет в отношении Белоруссии, к этому настойчиво призывают страны Балтии, требуя «самых жёстких санкций».

Однако депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич напоминает – мигранты попадают на территорию Белоруссии совершенно законно, у них есть все необходимые документы.

«А вот дальше они уже идут пешком к границе. Мы же не можем их у себя сортировать, хотя это вопрос решаемый. Поляки должны садиться за стол переговоров с белорусскими властями и обсуждать это. Однако они этого делать не хотят. Им выгоднее поднимать эту истерию, обвинять Беларусь и выпрашивать деньги у Брюсселя на укрепление границы вместо реального решения проблемы»,

– считает белорусский депутат.