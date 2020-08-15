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В Минске тысячи людей пришли проститься с погибшим активистом - видео

15 августа 2020, 16:30  •  33 • Политика
Фото: Ilya Galakhov/GlobalLookPress/www.globallookpress.com
Народу так много, что приходится даже забираться на крыши
В Минске продолжаются протесты, которые начались после выборов президента республики. Сегодня на станцию метро "Пушкинская" несколько тысяч людей пришли, чтобы попрощаться с активистом Александром Тарайковским, который скончался во время протестных акций.
Почти все люди шли с цветами, флагами. В тот момент, когда выносили гроб, кто-то даже встал на колени. Люди буквально заполонили площадь: из-за недостатка места пришлось опоздавшим лезть на крыши зданий. Повсюду развиваются бело-красные флаги и слышны крики оппозиции, сообщает портал "TUT.BY".
На месте гибели активиста был организован мемориал. К этому месту жители и гости Минска несут цветы и свечи.
Напомним, что Александр Тарайковский погиб в возрасте 34 лет. Он стал первой жертвой протестов в Белоруссии. По словам властей республики, Тарайковский скончался из-за попытки бросить самодельное взрывное устройство в силовиков, уточняет "Интерфакс".
Напомним, что ранее президент страны Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы, чтобы не стать "пушечным мясом".

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