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Власти Белоруссии призвали беглых оппозиционеров вернуться на родину, покаяться и понести наказание

Белорусские беглые оппозиционеры Светла Тихановская и Павел Латушко являются кандидатами для нового Нюрнбергского процесса, поскольку они предали свой народ. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Республики Александр Вольфович, реагируя на новость об организации в Нюрнберге покинувшими родину "суда" над белорусской властью и силовиками.

По его мнению, сами Латушко и Тихановская достойны нового международного судебного осуждения.

"Напомню, что процесс в Нюрнберге проходил в отношении нацистов, осуществивших в том числе заговор с целью совершения преступных действий. Поэтому как раз таки Тихановская, Латушко и иже с ними – это первоочередные фигуры для нового Нюрнберга", – сказал "Белте" глава Совбеза.

Он отметил, что для судебного процесса достаточно тех уголовных дел, которые уже заведены в Белоруссии. По его мнению, Тихановскую и Латушко за их действия осудили бы в других странах.

Противники президента Александра Лукашенко и действующей власти Республики должны думать о том, как вернуться на родину, покаяться и понести наказание, подчеркнул Вольфович.

Напомним, в понедельник, 11 октября, в Нюрнберге беглые белорусские активисты и их западные кураторы открыли правовую конференцию, где рассматривают "преступления против человечества" с целью привлечь бацьку и власти Республики к ответственности за "терроризм".

