Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего о...
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" ...
Главная / Политика

В Минске Тихановскую и Латушко увидели на скамье подсудимых в Нюрнберге

14 октября 2021, 20:20  •  23 • Политика
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти Белоруссии призвали беглых оппозиционеров вернуться на родину, покаяться и понести наказание
Белорусские беглые оппозиционеры Светла Тихановская и Павел Латушко являются кандидатами для нового Нюрнбергского процесса, поскольку они предали свой народ. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Республики Александр Вольфович, реагируя на новость об организации в Нюрнберге покинувшими родину "суда" над белорусской властью и силовиками.
По его мнению, сами Латушко и Тихановская достойны нового международного судебного осуждения.
"Напомню, что процесс в Нюрнберге проходил в отношении нацистов, осуществивших в том числе заговор с целью совершения преступных действий. Поэтому как раз таки Тихановская, Латушко и иже с ними – это первоочередные фигуры для нового Нюрнберга", – сказал "Белте" глава Совбеза.
Он отметил, что для судебного процесса достаточно тех уголовных дел, которые уже заведены в Белоруссии. По его мнению, Тихановскую и Латушко за их действия осудили бы в других странах.
Противники президента Александра Лукашенко и действующей власти Республики должны думать о том, как вернуться на родину, покаяться и понести наказание, подчеркнул Вольфович.
Напомним, в понедельник, 11 октября, в Нюрнберге беглые белорусские активисты и их западные кураторы открыли правовую конференцию, где рассматривают "преступления против человечества" с целью привлечь бацьку и власти Республики к ответственности за "терроризм".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





23
Источник
Похожие новости
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
14 октября 2021, 01:05
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
14 октября 2021, 06:55
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
14 октября 2021, 03:25
Путин высказался о Навальном. Хватило двух фраз
14 октября 2021, 06:55
Байден ударился в бега на глазах всего мира - видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2021, 04:55
Политолог Дубови раскрыл связь отставки Курца и «Северного потока — 2»
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
12 октября 2021, 15:15
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила «схлопнуть» украинскую экономику
08 октября 2021, 01:00
Католической Италии приходит конец
10 октября 2021, 06:05
"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость США со спутниками
11 октября 2021, 14:45
Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.