В Минске сообщили о звонке Лукашенко в Россию и Казахстан

В аппарате белорусского лидера сообщили, что глава республики провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

Ситуацию в Казахстане, где второй день происходит активная фаза протестов, обсудили на высшем уровне. Как говорится в сообщении телеграм-канала "Пул Первого", близкого к аппарату белорусского лидера, Александр Лукашенко переговорил с лидерами России и казахстана.

Сообщается, что президент Белоруссии сначала провел переговоры с Путиным, а затем связался с Токаевым.

"Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане. В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ", - говорится в сообщении канала.