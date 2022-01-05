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В Минске сообщили о звонке Лукашенко в Россию и Казахстан

05 января 2022, 19:30  •  55 • В мире
В аппарате белорусского лидера сообщили, что глава республики провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.
Ситуацию в Казахстане, где второй день происходит активная фаза протестов, обсудили на высшем уровне. Как говорится в сообщении телеграм-канала "Пул Первого", близкого к аппарату белорусского лидера, Александр Лукашенко переговорил с лидерами России и казахстана.
Сообщается, что президент Белоруссии сначала провел переговоры с Путиным, а затем связался с Токаевым.
"Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане. В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ", - говорится в сообщении канала.

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