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В Минске сообщили, о чём 50 минут разговаривали Лукашенко и Меркель

15 ноября 2021, 23:35  •  48 • Политика
Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провела переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.
В Минске сообщили о состоявшемся телефонном разговоре между президентом республики Александром Лукашенко и временным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Темой переговоров стала ситуация на белорусско-польской границе. Напомним, у рубежей ЕС скопились сотни мигрантов, требующих пропустить их.
Как передает агентство БелТА, политики детально обсудили ситуацию с мигрантами. Разговор продлился 50 минут.
"Во время разговора был обсужден ряд проблем, прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах". Отмечается, что стороны затронули и аспект гуманитарной помощи для беженцев.
Ранее канцлер Германии тянула с переговорами с официальным Минском: Меркель предпочитала звонить по поводу Белоруссии в Кремль. Напомним, что после выборов в Белоруссии отношения Минска с ЕС усугубились: европейцы отказывались признавать итоги, на которых победил Лукашенко.
Свое отношение в Германии, по всей видимости, не изменили. После звонка Меркель в Минск кабмин ФРГ в сообщении для прессы не стал называть Лукашенко президентом Белоруссии.

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