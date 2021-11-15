В Минске сообщили, о чём 50 минут разговаривали Лукашенко и Меркель

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провела переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.

В Минске сообщили о состоявшемся телефонном разговоре между президентом республики Александром Лукашенко и временным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Темой переговоров стала ситуация на белорусско-польской границе. Напомним, у рубежей ЕС скопились сотни мигрантов, требующих пропустить их.

Как передает агентство БелТА, политики детально обсудили ситуацию с мигрантами. Разговор продлился 50 минут.

"Во время разговора был обсужден ряд проблем, прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах". Отмечается, что стороны затронули и аспект гуманитарной помощи для беженцев.

Ранее канцлер Германии тянула с переговорами с официальным Минском: Меркель предпочитала звонить по поводу Белоруссии в Кремль. Напомним, что после выборов в Белоруссии отношения Минска с ЕС усугубились: европейцы отказывались признавать итоги, на которых победил Лукашенко.

Свое отношение в Германии, по всей видимости, не изменили. После звонка Меркель в Минск кабмин ФРГ в сообщении для прессы не стал называть Лукашенко президентом Белоруссии.