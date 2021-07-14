В Минске раскрыли темы переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в ходе переговоров в Санкт-Петербурге противодействие терроризму и увеличение блока НАТО на Украине. Об этом 14 июля рассказала журналистам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Международная повестка — западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Европейского союза и США», — цитирует ее агентство «БелТА».

Обсуждались рост присутствия НАТО на Украине, проведение учений и планы альянса по строительству в стране военных баз.

Также лидеры обсудили тему противодействия государств — членов ОДКБ — угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана.

«Взаимная поддержка и договоренность действовать совместно», — подчеркнула она.

13 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Лукашенко провели обстоятельный разговор, выработали шаги в сферах таможни, энергетики, налогов. Они договорились, что цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году останется на уровне 2021 года.

По словам Пескова, президенты затронули вопросы международной и региональной повестки дня, встреча длилась более пяти часов.

Прошедшие переговоры стали четвертой по счету личной встречей Путина и Лукашенко в нынешнем году. Ранее они встречались в феврале, апреле и мае. Все переговоры проходили в России. Также лидеры двух стран регулярно общаются по телефону.