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В Минске раскрыли темы переговоров Путина и Лукашенко

14 июля 2021, 21:55  •  184 • Политика
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в ходе переговоров в Санкт-Петербурге противодействие терроризму и увеличение блока НАТО на Украине. Об этом 14 июля рассказала журналистам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Международная повестка — западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Европейского союза и США», — цитирует ее агентство «БелТА».
Обсуждались рост присутствия НАТО на Украине, проведение учений и планы альянса по строительству в стране военных баз.
Также лидеры обсудили тему противодействия государств — членов ОДКБ — угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана.
«Взаимная поддержка и договоренность действовать совместно», — подчеркнула она.
13 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Лукашенко провели обстоятельный разговор, выработали шаги в сферах таможни, энергетики, налогов. Они договорились, что цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году останется на уровне 2021 года.
По словам Пескова, президенты затронули вопросы международной и региональной повестки дня, встреча длилась более пяти часов.
Прошедшие переговоры стали четвертой по счету личной встречей Путина и Лукашенко в нынешнем году. Ранее они встречались в феврале, апреле и мае. Все переговоры проходили в России. Также лидеры двух стран регулярно общаются по телефону.
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