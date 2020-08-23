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В Минске протестующие пытаются перекричать громкоговоритель - видео
23 августа 2020, 19:50 • 175 • Политика
Милиция Минска предупредила о готовящихся провокациях и призывает людей разойтись. В ответ протестующие пытаются перекричать громкоговоритель.
Минская милиция сообщила, что располагает информацией о готовящихся провокациях во время несанкционированных акций протеста в городе. Установленные в городе громкоговорители призывают людей разойтись.
В ответ участники несанкционированной акции пытаются заглушить громкоговорители собственными криками. Проезжающие мимо водители периодически добавляют к крикам толпы гудки клаксонов.
Напомним, что несогласованные акции протеста в столице Белоруссии проходят уже больше двух недель. Поводом стало несогласие оппозиции с результатами выборов президента страны, которые прошли 9 августа.
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