В Минске протестующие пытаются перекричать громкоговоритель - видео

Минская милиция сообщила, что располагает информацией о готовящихся провокациях во время несанкционированных акций протеста в городе. Установленные в городе громкоговорители призывают людей разойтись.

В ответ участники несанкционированной акции пытаются заглушить громкоговорители собственными криками. Проезжающие мимо водители периодически добавляют к крикам толпы гудки клаксонов.

Напомним, что несогласованные акции протеста в столице Белоруссии проходят уже больше двух недель. Поводом стало несогласие оппозиции с результатами выборов президента страны, которые прошли 9 августа.