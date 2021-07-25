В Минске придумали, как обойти санкции ЕС. Через Россию

В Минске придумали, как обойти санкции ЕС, которые оказывают негативное влияние на сельскохозяйственный сектор республики. Проблему можно решить, в частности, через Россию. Так, в случае ужесточения давления Минск может перенаправить часть поставок в нашу страну.

Белорусский министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко в эфире канала "Беларусь 1" раскрыл план действий при усилении санкций Евросоюза.

Он указал, что в настоящее время республика поставляет в ЕС продовольствия на $385 млн в год, а на Украину - ещё на $195 млн. Если же негативное воздействие на белорусский сельскохозяйственный сектор ужесточится, Минску удастся без потерь перейти на другие рынки сбыта.

Так, власти республики могут увеличить объёмы поставок в Россию. Кроме того, сейчас осуществляется расширение торговых связей с Китаем.

Однако пока что размеры экспорта продовольствия не сократились. Крупко пояснил, что подавляющая часть продукции уходит в государства СНГ - 84%. Большей частью в Россию - 73% от всего объёма поставок за рубеж.

Таким образом, на все остальные страны в общей сложности приходится лишь 16% сельскохозяйственного экспорта.