|
В Минске придумали, как обойти санкции ЕС. Через Россию
25 июля 2021, 00:00 • 120 • Политика
В Минске придумали, как обойти санкции ЕС, которые оказывают негативное влияние на сельскохозяйственный сектор республики. Проблему можно решить, в частности, через Россию. Так, в случае ужесточения давления Минск может перенаправить часть поставок в нашу страну.
Белорусский министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко в эфире канала "Беларусь 1" раскрыл план действий при усилении санкций Евросоюза.
Он указал, что в настоящее время республика поставляет в ЕС продовольствия на $385 млн в год, а на Украину - ещё на $195 млн. Если же негативное воздействие на белорусский сельскохозяйственный сектор ужесточится, Минску удастся без потерь перейти на другие рынки сбыта.
Так, власти республики могут увеличить объёмы поставок в Россию. Кроме того, сейчас осуществляется расширение торговых связей с Китаем.
Однако пока что размеры экспорта продовольствия не сократились. Крупко пояснил, что подавляющая часть продукции уходит в государства СНГ - 84%. Большей частью в Россию - 73% от всего объёма поставок за рубеж.
Таким образом, на все остальные страны в общей сложности приходится лишь 16% сельскохозяйственного экспорта.
Подпишитесь на нас
120
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 июля 2021, 00:30
|
21 июля 2021, 10:45
|
20 июля 2021, 06:20
|
18 июля 2021, 03:00
|
20 июля 2021, 02:40
|
18 июля 2021, 07:35
|
19 июля 2021, 11:05