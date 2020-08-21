В Минске подкололи ЕС за решение выделить Белоруссии деньги

Роман Головченко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр страны пошутил о материальной помощи гражданам Республики

Евросоюз решил дать €53 млн для помощи белорусам из-за протестов. На эту новость отреагировал премьер-министр страны Роман Головченко, заметив, что "это не очень-то щедро".

В эфире телеканала ОНТ глава правительства Республики подчеркнул, что нет никакого смысла обсуждать помощь ЕС.

Головченко также затронул вопрос отношений с Россией. Так, он отметил, что на строительство полноценной границы между двумя государствами, чего требуют некоторые оппозиционеры, потребуется найти $1 миллиард. И возведение ограды займет пять лет.

По словам премьер-министра, призыв уйти из ОДКБ, который озвучивали некоторые кандидаты в президенты, нацелен на прекращение военно-политических отношений с соседним государством. Премьер-министр страны подчеркнул, что в случае разрыва сотрудничества страна лишится $300 – 35 млн, что будет ударом по оборонной промышленности.

Головченко оценил и возможность для Белоруссии перейти на стандарты НАТО. Если это произойдет, добавил политик, то стране выдадут списанное вооружение и при этом заставят отчислять в организацию как минимум два процента ВВП.

Также премьер заявил, что Россия доминирует в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе только по объему экономики. А если Белоруссия покинет подобные объединения, то пострадают 650 тысяч белорусов в России.

После выборов главы государства в Белоруссии начались протесты. Люди, не довольные результатом голосования, выходят на улицы городов, требуя изменений. По мнению экспертов, страну ждут серьезные потрясения.