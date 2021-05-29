В Минске ответили на недоумение Украины: "Чистой воды торговые переговоры"

В Белоруссии на полгода ввели режим индивидуального лицензирования украинских товаров. В Незалежной это решение восприняли с недоумением. На это в Минске указали, что готовы вернуться к режиму свободной торговли, как только Киев пересмотрит собственные меры против белорусских производителей.

Белоруссия пошла на обострение отношений с Украиной в сфере торговли. На полгода введены требования по индивидуальному лицензированию некоторых украинских товаров, поступающих по импорту.

В Незалежной эти действия назвали необоснованными и дискриминационными. Однако, как уточнил представитель белорусского МИД Александр Гурьянов, к вопросу о свободной торговле следует вернуться после определённых шагов со стороны Украины.

В частности, он указал, что нынешнему режиму лицензирования предшествовал ряд проступков со стороны Киева.

"То есть нас можно наказывать, нарушая принципы свободной торговли, нарушая международные соглашения, которые создают условия для нормальной конкуренции, для нормальной работы экспортёров и импортёров", - объяснил он.

Ограничения, введённые для украинских товаров, не связаны с обострением отношений между странами, указал дипломат. "Это чистой воды торговые переговоры, которые должны вести к расчистке барьеров, к чему и призываю украинских коллег", - заметил Гурьянов.

Ранее сообщалось, что Белоруссия вводит на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров. Под новые меры попали кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника, стиральные машины и мебель.