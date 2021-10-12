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В Минске оценили негативное воздействие санкций Запада

12 октября 2021, 15:15  •  64 • Политика
Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Белоруссия оказалась на стыке геополитических интересов
"Наказанием непокорных" назвал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей западные санкции в отношении государств, которые следуют собственному курсу. По его оценке, эта практика в последнее время применяется все шире, и белорусы ощущают на себе ее негативные последствия.
По словам Макея, Белоруссия противостоит сейчас "диктату силы", когда внешние игроки "под прикрытием лозунга о защите прав человека" захотели реализовать в республике свои "геополитические проекты". Белоруссия заинтересовала их как страна, которая находится на стыке интересов Запада и Востока, поэтому ее попытались превратить в новый "горящий очаг нестабильности".
"Ничего из этого не вышло и не выйдет",
– заявил Макей, выступая на встрече глав МИД стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Казахстане, передает "Спутник".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание в Минске по проблеме влияния западных ограничений на экономику республики. По его мнению, введенные против РБ меры вывели ее из "зоны комфорта", но не более.
Тем временем в Европе обсуждают новые санкции против Белоруссии, признавая, что предыдущие четыре пакета мер к должному результату не привели.

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