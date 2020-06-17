В Минске отметили, теперь - в Москву: Лукашенко принял приглашение Путина на Парад Победы

Белорусский лидер Александр Лукашенко посетит Парад Победы на Красной площади, который состоится 24 июня. О том, что президент принял приглашение со стороны Владимира Путина, прессе рассказал российский посол в республике Дмитрий Мезенцев.

Дипломат выразил благодарность главе Белоруссии за его желание принять участие в торжественном мероприятии. Он отметил, что это свидетельствует о единстве мнений двух братских стран "в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны".

Напомним, накануне Лукашенко сообщил, что Белоруссия будет представлена на параде в российской столице, однако о своём возможном визите в Москву в эту дату ничего не сказал.

Ранее сотрудники пресс-центра оборонного ведомства республики передали ТАСС, что торжественное мероприятие на Красной площади посетят военные из сводной роты почётного караула, а также глава Минобороны государства Виктор Хренин.

Отметим, в самой Белоруссии парад в честь 75-летия Победы состоялся 9 мая, поскольку Минск не вводил режим карантина на фоне распространения коронавируса.