|
В Минске отметили, теперь - в Москву: Лукашенко принял приглашение Путина на Парад Победы
17 июня 2020, 19:00 • 52 • Политика
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение российского коллеги Владимира Путина на Парад Победы, который состоится на Красной площади 24 июня. Ранее глава республики сообщил, что Белоруссия будет представлена на торжественном мероприятии, однако о своём возможном визите ничего не сказал.
Белорусский лидер Александр Лукашенко посетит Парад Победы на Красной площади, который состоится 24 июня. О том, что президент принял приглашение со стороны Владимира Путина, прессе рассказал российский посол в республике Дмитрий Мезенцев.
Дипломат выразил благодарность главе Белоруссии за его желание принять участие в торжественном мероприятии. Он отметил, что это свидетельствует о единстве мнений двух братских стран "в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны".
Напомним, накануне Лукашенко сообщил, что Белоруссия будет представлена на параде в российской столице, однако о своём возможном визите в Москву в эту дату ничего не сказал.
Ранее сотрудники пресс-центра оборонного ведомства республики передали ТАСС, что торжественное мероприятие на Красной площади посетят военные из сводной роты почётного караула, а также глава Минобороны государства Виктор Хренин.
Отметим, в самой Белоруссии парад в честь 75-летия Победы состоялся 9 мая, поскольку Минск не вводил режим карантина на фоне распространения коронавируса.
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 июня 2020, 13:25
|
13 июня 2020, 05:00
|
16 июня 2020, 01:00
|
14 июня 2020, 21:00
|
12 июня 2020, 18:25
|
11 июня 2020, 23:00
|
12 июня 2020, 16:00