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В Минске обвинили спецслужбы Польши в давлении на экс-авиадиспетчера в деле Ryanair

09 декабря 2021, 18:10  •  92 • Политика
Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Белоруссии не исключили, что сбежавший специалист пошел на сделку
На сбежавшего в Польшу бывшего авиадиспетчера минского аэропорта Олега Галегова могли оказывать давление местные спецслужбы, чтобы он делал необходимые Западу заявления. С таким мнением выступил директор департамента по авиации минтранспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.
Ранее в четверг, 9 декабря, газета New York Times сообщила, что Галегов, работавший во время инцидента с самолетом Ryanair, на борту которого летел оппозиционный активист Роман Протасевич, поведал свою версию инцидента.
В частности, он заявил о присутствии на диспетчерской вышке офицера КГБ, якобы указывавшего диспетчерам, что им говорить. По его словам, посадка самолета, следовавшего 23 мая 2021 г. маршрутом Афины-Вильнюс, в Минска, являлась заранее запланированной операцией силовиков Республики.
В свою очередь, Сикорский подтвердил тот факт, что Галегов действительно работал диспетчером в "Белаэронавигации". Он выехал из страны и никто ему в этом не препятствовал, передает БЕЛТА. Однако в Минске публикацию в NYT назвали информационным вбросом, которая "рассчитана на обычного обывателя".
"Человек, находясь на территории иностранного государства, при оказании определенного давления на него может согласиться на те или иные виды сотрудничества, пойти на какие-то сделки, в том числе и со своей совестью. Давать ему какую-то оценку я не вправе", – сказал представитель министерства.
Он отметил, что экс-диспетчер не сказал ничего конкретного, а в статье изложена интерпретация его слов польскими спецслужбами.
По мнению чиновника, подобные фейки появляются не просто так: авторы санкций против Белоруссии и авиационной блокады Республики ищут им оправдание, также расследование инцидента нужно направить в правильное русло или его затянуть.

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