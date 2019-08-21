Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неслучайный интерес: американская разведка изучит энергетическую инфраструктуру ...
Пушков рекомендовал Трампу перед рассуждениями о G8 вспомнить про санкции
Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине
"Будем вынуждены реагировать на безумие": Клинцевич послал предупрежде...
Главная / Украина

В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

21 августа 2019, 14:39  •  83 • Украина
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, написала в Facebook, что в Минске началось заседание контактной группы по Донбассу.
 
© Ministry of Defense of Ukraine
 

«В Минске началось заседание трёхсторонней контактной группы», — указала она.

Ранее участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21 июля.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
21 августа 2019, 01:54
Международный аэропорт Кишинёва «ушёл» Ротшильдам
21 августа 2019, 11:24
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина
20 августа 2019, 19:09
«112 Украина» отреагировал на данные об уголовном деле против канала
21 августа 2019, 14:39
На Украине заявили о сокращении импорта дизтоплива из России
21 августа 2019, 14:39
Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине
20 августа 2019, 19:09
Медведчук обвинил Киев в желании сделать СМИ на Украине «ручными»
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2019, 01:54
"Попытка выставить Украину на всеобщее посмешище": Журналист о выходке жены...
21 августа 2019, 01:54
Украинская звезда Евровидения спилась? Новое фото певицы Русланы напугало украинцев
21 августа 2019, 01:54
Астана – всё? Турция защищает террористов от России и Сирии (Камран Гасанов)
21 августа 2019, 05:09
Украинский ас на Су-27 не дотянул до маневренности русских пилотов
21 августа 2019, 05:09
"В худшем случае его "закроют": Порошенко намекнули на единственный ша...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 августа 2019, 13:39
«Фабрика идиотизма»: В Крыму прокомментировали заявление Джемилева «о возвращении Крыма Украине»
17 августа 2019, 21:24
Росгвардия ждет в гости девочку, написавшую стих о «папе-омоновце» с «руками в крови»
19 августа 2019, 02:39
Республики, развалившие СССР, стали самыми «быстро исчезающими» странами мира
15 августа 2019, 06:09
"Караул, ограбили": Болтон "раскрыл", откуда у России появилось гиперзвуковое оружие
18 августа 2019, 15:24
Застрелен соратник беглого олигарха Плахотнюка: Рядом с телом обнаружили таинственную записку
20 августа 2019, 03:09
"Применили "самое страшное оружие": ВСУ пожаловались на бойцов Донбасса
14 августа 2019, 23:39
"Это унижение": Киев объяснил отказ принимать назад украинских моряков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.