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Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, написала в Facebook, что в Минске началось заседание контактной группы по Донбассу.

© Ministry of Defense of Ukraine

«В Минске началось заседание трёхсторонней контактной группы», — указала она. Ранее участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21 июля. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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