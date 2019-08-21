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В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу
21 августа 2019, 14:39 • 83 • Украина
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, написала в Facebook, что в Минске началось заседание контактной группы по Донбассу.
© Ministry of Defense of Ukraine
«В Минске началось заседание трёхсторонней контактной группы», — указала она.
Ранее участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21 июля.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.
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