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В Минске авто протаранило толпу силовиков: Против ОМОНа пошли BLM-методами

11 августа 2020, 19:00  •  91 • В мире
Протестующие в Минске пошли BLM-методами против силовиков. Один из водителей решил протаранить на своём авто толпу ОМОНа.
Второй день протестов в Минске отличился не только массовыми задержаниями митингующих, но и BLM-методами, которые участники акции начали активно использовать против силовиков.
ОМОН в Минске протестующие решили давить колёсами. Сначала поступила информация о том, что на одной из улиц при повороте водитель автомобиля сбил силовика. На видео с места происшествия видно, как омоновца отбросило с капота на землю. Но мужчина почти сразу встал. Да и скорость машины была невысока.
Позже стало известно ещё об одном похожем инциденте. Но там автомобиль протаранил уже толпу силовиков. Омоновцы, как уточняют СМИ, пытались остановить машину, используя светошумовые гранаты. Но водитель просто пошёл на таран.
Судя по записи, которая распространяется по соцсетям, пострадало как минимум двое силовиков. Но официальной информации о пострадавших пока не поступало.
Напомним, массовые протесты, подогреваемые из-за рубежа, начались в Белоруссии в минувшее воскресенье после президентских выборов и победы действующего главы государства Александра Лукашенко.

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