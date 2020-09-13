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В Минске - 17 очагов протеста. МВД Белоруссии задержало 250 человек

13 сентября 2020, 21:50  •  119 • Политика
Милиция Белоруссии начала задерживать демонстрантов, которые устроили несанкционированный митинг. В Минске насчитали 17 очагов протеста. МВД задержало 250 человек.
Такие данные в воскресенье представила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. По её словам, в столице было зарегистрировано 17 очагов протестной деятельности. Общее число протестующих не превышало 3 тыс. человек.
В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного, - пишет она в Telegram.
Скриншот: Telegram/Пресс-секретарь МВД Беларуси
Чемоданова добавила, что протестующие перекрыли дорогу в нескольких местах, в результате чего ГАИ пришлось обеспечивать объезды для автомобилистов. Пресс-секретарь МВД напомнила, что участие в несанкционированных митингах является административным правонарушением, а организация массовых беспорядков - уголовным.
Напомним, что протесты в Белоруссии продолжаются с начала августа. Несогласные с результатом президентских выборов вышли на улицу, отказываясь признавать итоги голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Власти Белоруссии уже заявили, что протесты активно поддерживаются из-за границы.

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