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В Минск возвращаться не намерена: Устроившая демарш Тимановская нашла "убежище"

02 августа 2021, 15:10  •  33 • Политика
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, устроившая на Олимпиаде в Токио демарш, нашла "убежище". Она заявила, что в Минск возвращаться не намерена и получила польскую визу.
Легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую визу, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на МИД Польши. В Белоруссию, по словам спортсменки, она не вернётся.
Ранее директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин сообщал, что Тимановская запросила политическое убежище в Польше. Он заметил, что пока Кристина остаётся в Токио, но якобы "боится возвращения в Минск" после информации в прессе.
"Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится", - говорил Опейкин.
При этом он настаивал, что якобы спортсменку пытаются снять с соревнований "не по каким-то объективным причинам". Однако никакого доказательства его слов не предоставлено.
Напомним, что в воскресенье легкоатлет-спринтер Кристина Тимановская пожаловалась в Instagram на руководство сборной, которое поставило её на дистанцию 400 метров, не спросив у неё согласия. Позже Кристина заявила, что её собираются насильно отправить в Белоруссию. Спортсменка попросила помощи у МОК.

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