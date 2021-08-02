В Минск возвращаться не намерена: Устроившая демарш Тимановская нашла "убежище"

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, устроившая на Олимпиаде в Токио демарш, нашла "убежище". Она заявила, что в Минск возвращаться не намерена и получила польскую визу.

Легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую визу, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на МИД Польши. В Белоруссию, по словам спортсменки, она не вернётся.

Ранее директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин сообщал, что Тимановская запросила политическое убежище в Польше. Он заметил, что пока Кристина остаётся в Токио, но якобы "боится возвращения в Минск" после информации в прессе.

"Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится", - говорил Опейкин.

При этом он настаивал, что якобы спортсменку пытаются снять с соревнований "не по каким-то объективным причинам". Однако никакого доказательства его слов не предоставлено.

Напомним, что в воскресенье легкоатлет-спринтер Кристина Тимановская пожаловалась в Instagram на руководство сборной, которое поставило её на дистанцию 400 метров, не спросив у неё согласия. Позже Кристина заявила, что её собираются насильно отправить в Белоруссию. Спортсменка попросила помощи у МОК.