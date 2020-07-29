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В Минск стягивают войска

29 июля 2020, 22:05  •  217 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Жители белорусской столицы фиксируют движение армейских машин на улицах города
На фоне информации о задержании в Минске 33 россиян и украинцев, которые якобы являются бойцами ЧВК Вагнера, в город власти начали стягивать военную технику с военнослужащими. Об этом написал белорусский журналист Степан Путило в телеграм-канале NEXTA Live.
По его данным, колонну сопровождали машины с номерами Витебской области. Одна из зафиксированных очевидцами верениц техники и многочисленных автобусов, в которых, скорее всего, находились солдаты, въехала в войсковую часть 5448, которая базируется на улице Маяковского.
Автор отмечает, что сейчас по всей территории Белоруссии перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников.
Также сегодня неожиданно вызвали всех участников президентской гонки на 30 июля в Центральную избирательную комиссию.
"Завтра в 08:55 всех кандидатов приглашают в ЦИК. Зачем? Узнаем завтра", – написал в своем "Фейсбук" политик Сергей Черечень.
Пользователи уже активно предлагают свои версии происходящего, один забавнее другого и одновременно тревожнее (орфография и пунктуация комментариев сохранена оригиналов):
"Заставят отменить митинги...", "Расскажут, что 167 боевиков не словили и готовятся провокации", "Да боится завтрашнего митинга в Минске!!!!!!!!!!! Это всё проигрыш 100%, и скандал с Россией полный!!!!! Господи, помоги нам!!!", "Ну вот! Уже интересно. А то я как то заскучал. Надо пополнить запасы снеков и пиво".
Напомним, сегодняшней ночью белорусские силовики задержали в Минске 32 человека плюс еще одного где-то на юге страны. Местные СМИ сразу же их окрестили наемниками ЧВК. Позже президент Александр Лукашенко срочно созвал Совбез, на котором погрозил кулаком Москве. Также стало известно, что среди задержанных есть люди, которые воевали в Донбассе, в том числе в батальоне российского писателя Захара Прилепина.

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