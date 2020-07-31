В Минск стягивают военных: Палатки вдоль трассы и колонны ВДВшников - источник

В Минск подтягивают военных. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило. В интернете появилось видео, как военные автомобили идут по улицам города. Пользователи отмечают, что на многих из них номера Витебской области. Это позволило журналистам предположить, что речь идёт о воздушно-десантной бригаде, которая дислоцируется в Витебской области.

Вдоль трассы М1 устанавливают военные палатки. Как сообщает News.ru, переброска военных может быть реакцией на недавние задержания.

Напомним, накануне стало известно о задержании 33 человек, которых белорусские СМИ назвали "наёмниками из ЧВК "Вагнера"". Следствие полагает, что они прибыли в Минск, чтобы дестабилизировать ситуацию перед выборами. При этом даже белорусские паблики сомневаются в официальной версии. Они полагают, что "наёмники" направлялись в Судан транзитом через Белоруссию. Высказывалось также предположение, что вся операция по задержанию была одной большой провокацией.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не обладает информацией о задержанных людях. Этот момент сейчас выясняет посол РФ в Минске. Разговоры о том, что задержанные являются наёмниками, которых Россия направила в Белоруссию, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, Песков назвал обычными инсинуациями.

Теперь же следственный комитет Белоруссии несколько смягчил обвинения против задержанных людей, которых называют "наёмниками" из ЧВК "Вагнера". Им вменяют не теракт, а организацию массовых беспорядков. В ближайшее время суд определит им меру пресечения.