В Минск приехал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

Лукашенко попросил «не искать конспирологии», но не все его услышали

10 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с секретарём Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

Президент РБ отметил, что это давно было запланировано и, обратившись к журналистам, попросил «не искать в этой встрече никакой конспирологии». Это всего лишь ещё одна встреча, которая «будет полезна для дальнейшего движения в белорусско-российских отношениях», отметил Лукашенко.

«Чрезвычайщины быть не может, потому что, несмотря на ряд вопросов, даже чувствительных, дай Бог, чтобы другие государства имели друг с другом такие отношения, которые имеют сегодня Белоруссия и Россия. Поэтому здесь никакой конспирологии даже быть не может»,

– цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента Беларуси .

По словам главы белорусского государства, есть много вопросов, которые необходимо обсудить сторонам, особенно в свете того, что недавно в Москве состоялась встреча двух премьер-министров – России и Беларуси – которые обсуждали вопросы разработки и реализации договора о Союзном государстве.

«Хорошо, что мы с Владимиром Владимировичем в Питере чётко ответили на все вопросы и поставили задачи правительствам, в каком направлении нам здесь предстоит двигаться», – отметил Лукашенко.

Николай Патрушев также подтвердил, что визит этот плановый и «ничего сверхъестественного в нём нет». Он отметил, что работа советов безопасности двух стран «ведётся на плановой основе, эффективно и продуктивно».

Удивил президент Беларуси своего гостя подарком – Лукашенко подарил Николаю Патрушеву досье о его службе на территории Белоруссии ещё во времена СССР.

«Я решил вам подарить ваше досье о вашей службе и работе в Беларуси в своё время. Я понимаю, что вы цените те годы. Адреса, пароли, явки – всё здесь. Но удивительно: косяков никаких не замечено в те годы, поэтому и стали большим человеком. Думаю, вам приятно будет вспомнить те годы», – пошутил глава государства.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий тут же углядел в подарке конспирологическую составляющую: «Я думаю, досье – символический жест со стороны президента, который намекает на то, что у Беларуси тоже есть возможности собирать определённого рода досье, которые среди прочего могут содержать и компрометирующую информацию». Также он связал визит Патрушева с предыдущим визитом Джона Болтона в Минск, который мог вызвать беспокойство в Москве. Однако, пока Сивицкий делился своим мнением с белорусскими журналистами, пришло известие о том, что президент США Дональд Трамп уволил своего советника Джона Болтона, объехавшего накануне Украину, Молдову, Беларусь и страны Прибалтики.

Похоже, Лукашенко прав: не стоит слишком увлекаться конспирологией.