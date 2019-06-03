В Минск прибыл новый посол Российской Федерации

Чрезвычайный и Полномочный Посол России Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск 2 июня. В ближайшие дни состоится вручение копий верительных грамот министру иностранных дел Республики Беларусь Владимиру Макею.

До того, как Президент России назначил Дмитрия Мезенцева послом в Беларусь, он занимал пост сенатора от Сахалинской области и председателя комитета по экономической политике. В связи с прекращением его полномочий в Совете Федерации, спикер Верхней палаты Валентина Матвиенко отметила, что «теперь Дмитрий Мезенцев будет работать на крайне актуальном направлении развития сотрудничества с очень важным братским нам государством».

«Дмитрий Фёдорович имеет очень богатый опыт работы – сенатором, губернатором, а также в сфере международной деятельности. Он был генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества. Этот опыт позволит ему эффективно выполнять эту ответственную работу», – отметила Матвиенко.

Накануне своего отъезда в Минск, Мезенцев дал интервью телеканалу «Россия 24», в котором рассказал о своём знакомстве с Александром Лукашенко и об отношениях между Россией и Беларусью.

«Я имел честь быть принятым Александром Григорьевичем Лукашенко, когда возглавлял миссию наблюдателей на выборах президента Республики Беларусь в 2015 году, миссия была сформирована странами Шанхайской организации сотрудничества», – вспоминает Мезенцев о встрече с президентом Беларуси. Он отметил, что их разговор тогда шёл не только о выборах, но и о роли Белоруссии в рамках ШОС – в том же году на саммите ШОС в Уфе Беларуси предоставили статус наблюдателя при организации, что дало Минску «большие интеграционные возможности».

Ответил дипломат и на провокационный вопрос по поводу того, как правильно – «Беларусь» или «Белоруссия», ответ на этот вопрос всегда болезненно воспринимается белорусскими националистами.

«Второго июня этого года я улетаю к своему новому рабочему месту – в столицу Республики Беларусь», – чётко ответил дипломат.

Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что у Москвы и Минска достаточно положительный опыт сотрудничества. Однако обе стороны должны учитывать взаимные интересы, потому отношения между странами носят стратегический характер.

«Мы можем спорить о чём-то, с чем-то не согласиться, но мы просто обязаны жить в мире и дружбе, обязаны видеть и слышать интересы партнёра, помогать», – уверен российский дипломат.

Что касается министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, то он давно готов к встрече с новым послом.

«Как только он приедет, мы сразу же встречаемся. У нас практика обычная, когда послы любой страны прибывают в Беларусь, через день-два, три – максимум, происходит встреча в министерстве иностранных дел, где послы вручают копии верительных грамот», – рассказал глава МИД Беларуси накануне.