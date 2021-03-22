Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Главная / Политика

В Минпромторге нашли плюсы для России в новых санкциях США

22 марта 2021, 09:30  •  115 • Политика
Фото: Утро.ру
Американские ограничительные меры не помешают стране развиваться
Россия не первый раз сталкивается с рестрикциями со стороны США. Новые торговые санкции, объявленные Вашингтоном 17 марта, нашей стране не навредят, они только дадут толчок процессу импортозамещения. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров.
Избавление отечественных технологических цепочек от импорта только сыграет на руку российским предприятиям. При этом деньги, которыми раньше бы оплачивали эти зарубежные товары, теперь не будут уходить из России, а перераспределятся на зарплату сотрудников и развитие новых технологий и производств.
По словам Бочарова, санкции для РФ не в новинку, при этом страна продолжает развиваться. Также в разговоре с РБК чиновник отметил, что новые рестрикции по экспорту в области нацбезопасности коснутся менее 1% поставок Америки за 12 месяцев, если говорить о денежном эквиваленте.
К тому же, например, в радиоэлектронной промышленности процесс импортозамещения идет беспрерывно. Рынку этой сферы доступны товары не только из Америки, но и других стран, да и правительство активно помогает предприятиям – дает субсидии и всячески стимулирует спрос на продукцию. То же самое обстоит и с авиационной промышленностью – в этой области активно ведутся программы по импортозамещению зарубежных комплектующих. Это позволит полностью устранить риски новых ограничительных мер для отечественных заводов. Совсем скоро наши самолеты станут на 98% российскими. Минпромторг, по словам Бочарова, регулярно с 2014-го оценивает отрасли и работает над программами замещения иностранных материалов.
Впрочем, эксперты полагают, что новые рестрикции все же нанесут удар по космонавте и авиационке нашей страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 00:20
"Пожалуйста, знайте": Рассекречены письма американцев Путину после дерзости Байдена
22 марта 2021, 02:10
Испытано Путиным: Обнаружено отличное место для дебатов. "Чего Байден мнётся?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бун...
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят&quo...
22 марта 2021, 05:50
Когда вспыхнет Донбасс: Инсайдер заявил о единственном сдерживающем факторе
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 марта 2021, 02:50
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
20 марта 2021, 23:35
Зачем Псаки надела "рассаду для помидоров": Пресс-секретарь Белого дома удивила внешним видом
16 марта 2021, 05:55
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
18 марта 2021, 01:00
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Не было такой страны"
18 марта 2021, 08:20
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Байдена рассказал блогер
21 марта 2021, 01:25
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.