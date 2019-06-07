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В Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе

07 июня 2019, 14:09  •  131 • Украина
Министерство обороны Украины отметило обострение ситуации в Донбассе. По словам официального представителя ведомства Александра Мотузяника, в пятницу, 7 июня, зафиксировано уже девять обстрелов, двое военных погибли и восемь пострадали.
 
РИА Новости
 

«Обстановка в районе проведения операции объединённых сил существенно обострилась», — цитирует РИА Новости Мотузяника.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные попытались совершить прорыв на горловском направлении, но атака была отбита.

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