В Минобороны Украины сообщили о проверке готовности ПВО в Донбассе

Украинские военные проверили готовность сил противовоздушной обороны в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

«Боевые расчёты ЗРК БУК-М1 из состава подразделений ПВО Объединённых сил по сигналу выбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи», — отмечается на сайте военного ведомства.

В украинском Минобороны сообщили, что проверка показала готовность подразделений ПВО «быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха».

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские разведчики предприняли попытку приблизиться к позициям ополченцев, в результате чего были ранены пять военных ВСУ.