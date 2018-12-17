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В Минобороны Украины сообщили о проверке готовности ПВО в Донбассе

17 декабря 2018, 12:39  •  68 • Украина
Украинские военные проверили готовность сил противовоздушной обороны в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.
 
©Операция Объединённых сил / Joint Forces Operation
 

«Боевые расчёты ЗРК БУК-М1 из состава подразделений ПВО Объединённых сил по сигналу выбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи», — отмечается на сайте военного ведомства.

В украинском Минобороны сообщили, что проверка показала готовность подразделений ПВО «быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха».

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские разведчики предприняли попытку приблизиться к позициям ополченцев, в результате чего были ранены пять военных ВСУ.

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