Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В украинском городе из-за проблем с хлором уменьшат подачу воды с 16 июля
Мы, коммунисты, слабаки (Советское Телевидение)
Итоги недели. Трамп заставит европейцев оплачивать американские «хотелки»
«Все было просто совершенно»: Путин встретился с президентами финалистов чемпион...
Главная / Украина

В Минобороны Украины рассказали о причине разрыва миномёта на Ровенском полигоне

15 июля 2018, 20:54  •  117 • Украина
Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский рассказал о причине разрыва миномёта «Молот» на учениях на Ровенском полигоне, в результате чего погибли трое украинских военнослужащих.
 
© ministryofdefenceua / Flickr
 

Об этом сообщают «Украинские новости».

Как заявил Павловский во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, следственный эксперимент показал, что причиной взрыва миномёта стала двойная зарядка оружия.

«Было установлено, что, скорее всего, трагический случай произошёл в связи с двойной зарядкой миномёта в ходе проведения стрельб. При этом все акты технического состояния перед началом стрельбы свидетельствуют о том, что на начало выполнения заданий по назначению миномётной батареи всё оружие было в исправном состоянии», — сказал он.

Замминистра указал, что во время эксперимента были проработаны различные версии инцидента. 

«В ходе двойного заряда миномёта и подрыва последствия разрушения ствола миномёта были точно такие же (как и в результате происшествия. — RT)», — добавил Павловский.

Ранее стало известно, что на Украине на одном из полигонов во время занятий по боевой подготовке погибли несколько военнослужащих. В Минобороны Украины уточнили, что в результате разрыва миномёта погибли трое военных, ещё девять пострадали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

117
Источник
Похожие новости
15 июля 2018, 01:24
В Луганской области из-за обесточивания около 90 шахтёров оказались заблокированы в шахте
14 июля 2018, 12:24
СМИ: Порошенко выступал перед пустым залом на саммите НАТО
14 июля 2018, 22:09
Эксперт рассказал о последствиях закупки Украиной 55 французских вертолётов

14 июля 2018, 15:39
Франция поставит Украине 55 вертолётов для силовиков
14 июля 2018, 22:09
В украинском городе из-за проблем с хлором уменьшат подачу воды с 16 июля
15 июля 2018, 20:54
В Минобороны Украины рассказали о причине разрыва миномёта на Ровенском полигоне
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 июля 2018, 09:24
Пахать до могилы. А кто против, того посадим за экстремизм!
09 июля 2018, 09:09
Асад отмечает триумфальную победу
12 июля 2018, 15:09
Россия изгоняет Турцию из Сирии
09 июля 2018, 12:24
Израиль не комментирует сведения о сбитом самолете
11 июля 2018, 01:24
Внук Брежнева умер в Крыму
10 июля 2018, 15:54
Верни Мерседес и шубу: депутата избил новый любовник модели, которая не захотела отдавать подарки
11 июля 2018, 14:24
Российская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.