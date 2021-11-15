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В Минобороны Украины пообещали отобрать Крым у России

15 ноября 2021, 12:30  •  188 • Политика
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев не прекращает мечтать о захвате нашего полуострова
Представители украинских властей на ежедневной основе вбрасывают в информационное поле скандальные заявления. На этот раз отличился новый глава Минобороны Алексей Резников. Министр объявил, что вскоре украинское государство сможет отнять у нашей страны Крымский полуостров.
Новоиспеченный министр главного оборонного ведомства Незалежной накануне, 14 ноября, побывал в Николаевской области. Там он побеседовал с начальником Вооруженных сил Украины Валерием Залужным и посетил некоторые военные объекты. Увиденное произвело большое впечатление на недавно назначенного министра. Резников убежден, что украинская армия находится в отличном состоянии и в полной боеготовности.
Всплеск энтузиазма довел министра до того, что он объявил о скором захвате Крымского полуострова и стремительном силовом прекращении войны в Донбассе. Мол, не за горами тот час, когда украинское государство выйдет на "собственные границы" в Крымской республике и Донбассе.
Резников пафосно добавил, что сделает все от него зависящее и костьми ляжет ради восстановления независимости Украины.
Стоит отметить, что недавно руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров метко высказался о новом министре обороны Украины. Начальник российского МИД подчеркнул, что это назначение лишь повысит "ястребиность" Киева. Лавров напомнил, что Резников считает Украину вправе применять боевые беспилотники на юго-востоке государства и в целом настроен весьма агрессивно.

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