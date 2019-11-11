В Минобороны Украины допустили отмену обязательного призыва в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк не исключил отмены обязательного призыва в армию в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает ТСН.

«Это моя персональная цель. Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель — отменить призыв. И это позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая подготовлена, оснащена», — говорится в сообщении.

Загороднюк также отметил, что каждый военнослужащий на Украине должен иметь чётко выстроенную военную карьеру.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Загороднюку до конца года внедрить в ВСУ новую объединённую систему руководства и управления силами обороны, которая будет отвечать стандартам НАТО.