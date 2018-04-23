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В минобороны Украины допускают силовой вариант решения конфликта в Донбассе

23 апреля 2018, 12:09  •  54 • Украина

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Украина может реализовать силовой сценарий решения конфликта в Донбассе, если задача будет поставлена таким образом. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию "Би-би-си Украина".

Отвечая на вопрос об изменении численного состава военных в Донбассе, он сообщил, что на начальном этапе оно останется без изменений, однако допустил возможность наращивания сил. "Если ситуация будет усложняться или будет принято решение об освобождении территории, тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать", - сказал он, комментируя решение Киева изменить формат силовой операции в Донбассе с 30 апреля.

По его словам, на первом этапе новой операции Объединенными силами планируется "стабилизировать ситуацию" в зоне конфликта, и для этого будет достаточно тех сил, которые уже есть у Киева в Донбассе.

Полторак сообщил, что ранее министерство уже подготовило "органы военного управления, которые будут выполнять задания в Донецкой и Луганской областях". "Были проведены учения и осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация военных частей и их замена", - уточнил глава минобороны. Министр подчеркнул, что основной задачей силовиков будет "освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины".

Президент Украины Петр Порошенко 13 апреля заявил, что предусмотренная законом о реинтеграции Донбасса смена формата военной операции в регионе - с АТО (Антитеррористическая операция) на ООС (Операция Объединенных сил) - произойдет 30 апреля. По его словам, переформатирование призвано "кардинально изменить организацию управления военной структурой", предоставив Вооруженным силам Украины дополнительные полномочия и контроль над подразделениями Нацгвардии, Службы безопасности Украины и Нацполиции.

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