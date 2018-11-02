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В Минобороны сообщили о жертвах в армии САР из-за атак боевиков
02 ноября 2018, 23:39 • 69 • В мире
Двое военных правительственной армии Сирии погибли в провинции Латакия и города Алеппо, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.
При обстрелах в Сирии погибли двое сирийских военных. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.
Как заявил руководитель организации Владимир Савченко, военные стали жертвами обстрелов со стороны боевиков в провинции Латакия и города Алеппо.
По его словам, из-за нарушения «режима тишины» также были ранены 13 военных.
Савченко подчеркнул, что жертв среди мирных жителей нет.
В Центре отметили, что нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований также фиксируются в Идлибской зоне деэскалации. Атаки со стороны боевиков происходят, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий.
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