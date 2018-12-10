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В Минобороны России сообщили о переброске в Венесуэлу двух ракетоносцев Ту-160

10 декабря 2018, 21:39  •  139 • В мире
В Министерстве обороны РФ сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в Венесуэлу.
В Венесуэлу прибыли стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Способные нести ядерное оружие ракетоносцы отправлены в Венесуэлу для проведения серии учений.
Как ранее сообщало издание Washington Free Beacon со ссылкой на представителей Пентагона, американское ведомство будет внимательно следить за полетами российских бомбардировщиков.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что российская авиация продолжит практику перелетов стратегической авиации ВКС РФ на аэродромы Венесуэлы, также в порты страны будут заходить военные корабли России, передает "Военное обозрение".

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