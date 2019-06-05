В Минобороны России посоветовали США не бояться русских истребителей. Все под контролем

США вновь испугались российского истребителя, в России же пояснили: бояться нечего. Мы действуем только в рамках международного права. О том, как развивались события и мнении экспертов о подобных перехватах говорит Царьград.

Позиция России

Министерство обороны России опровергло заявления представителей США о том, что российский Су-35 якобы небезопасно осуществил перехват американского самолета-разведчика над Средиземным морем.

В оборонном ведомстве подчеркнули, полеты российских самолетов всегда осуществляются только в рамках международного права, и этот инцидент не стал исключением.

"4 июня около 12.30 мск российскими средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим (САР) над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к российскому пункту базирования ВМФ Тартус", - пояснили в Минобороны России.

Для того, чтобы опознать цель, в воздух были поднят российский истребитель. Как только американский разведчик сменил направление, Су-35 вернулся на базу ВМФ России. В Р-8А российский истребитель приблизился на безопасное расстоение.

Позиция США

В Шестом флоте ВМС США заявили о том, что 4 июня российский Су-35 в Средиземном море совершил перехват американского самолёта-разведчика. Среди прочего говорилось и о "небезопасном" манёвре, который якобы совершил российский самолёт.

В жалобе американского военного ведомства говорится о том, что наш борт на высокой скорости прошёл перед американским самолётом-разведчиком. В общей сложности, по данным шестого флота, продолжительность действий составила 28 минут.

Российский Су-35 при этом в сообщении обвиняют в "безответственном поведении" в международном воздушном пространстве.

"Небезопасные действия увеличивают риск просчета и вероятность столкновения в воздухе", - говорится в сообщении.

Про собственные самолёты в ВМС США ожидаемо сообщили, что те, говоря простым языком, были ниже травы, тише воды - действовали "в соответствии с международным правом и не провоцировали эту российскую активность".

Бояться нечего, все под контролем. Мнение

Эксперты еще на стадии роста интереса западных разведчиков к нашим границам пришли к однозначным выводам. Любопытство объясняется наращиванием позиций России. Но бояться нечего. Мы защищены.

Политолог Игорь Рябов говорил, при министре обороны Сергее Шойгу был создан регламент, описывающий "параметры поведения нашей авиации в случае таких прилетов" - попыток прорваться за русские горизонты.

"Шойгу держит небо в надежных руках", - уверенно заявил Рябов.

Он указал, что появление самолетов-разведчиков на Балтике - это результат накачки про так называемую "российскую угрозу". Однако эксперт не исключил, что целью разведки и новый газовый терминал в Калининградской области.

Военный эксперт Игорь Коротченко позже добавлял, Россия готова на "моментальный и жёсткий" ответ на любые провокации. Российская сторона будет сбивать любых попытавшихся вторгнуться на нашу территорию провокаторов, подчеркнул Коротченко.

"Если кто-то хочет какие-то сигналы России посылать, пусть посмотрит на состояние наших стратегических ядерных сил и успокоится. Шантажировать и запугивать Россию бесполезно", - указал он.