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В Минобороны России одним аргументом развенчали фейк Киева о расстреле черниговцев
16 марта 2022, 22:30 • 154 • Политика
В Минобороны России одним аргументом смогли развенчать фейк Киева о расстреле жителей Чернигова русскими военными.
Украинские средства пропаганды начали распространять новость, что русские солдаты якобы расстреляли 10 мирных жителей в Чернигове, когда те стояли в очереди за хлебом. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков смог опровергнуть эти слухи одним простым аргументом - русских войск в Чернигове нет.
- отметил он.
Конашенков также подчеркнул, что на видеокадрах, которые транслируют украинские пропагандисты, не видно следов разрыва боеприпасов, а окна близстоящих зданий целые. Это значит, что либо черниговцы стали жертвами террора украинских националистов, либо эти кадры - очередная постановка СБУ.
Украинские СМИ и блогеры регулярно вбрасывают фейки про действия русской армии. Самый известный из них - это обстрел роддома в Мариуполе, который якобы вызвал множество жертв среди рожениц и персонала. Позже стало известно, что русские силы не вели огонь по этому объекту, а рожениц и персонал задолго до прихода русских солдат выселили украинские националисты.
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