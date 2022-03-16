В Минобороны России одним аргументом развенчали фейк Киева о расстреле черниговцев

В Минобороны России одним аргументом смогли развенчать фейк Киева о расстреле жителей Чернигова русскими военными.

Украинские средства пропаганды начали распространять новость, что русские солдаты якобы расстреляли 10 мирных жителей в Чернигове, когда те стояли в очереди за хлебом. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков смог опровергнуть эти слухи одним простым аргументом - русских войск в Чернигове нет.

Все подразделения находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги и никаких наступательных действий на город не ведут,

- отметил он.

Конашенков также подчеркнул, что на видеокадрах, которые транслируют украинские пропагандисты, не видно следов разрыва боеприпасов, а окна близстоящих зданий целые. Это значит, что либо черниговцы стали жертвами террора украинских националистов, либо эти кадры - очередная постановка СБУ.

Украинские СМИ и блогеры регулярно вбрасывают фейки про действия русской армии. Самый известный из них - это обстрел роддома в Мариуполе, который якобы вызвал множество жертв среди рожениц и персонала. Позже стало известно, что русские силы не вели огонь по этому объекту, а рожениц и персонал задолго до прихода русских солдат выселили украинские националисты.