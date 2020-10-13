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В Минобороны РФ объяснили свое участие в карабахском конфликте
13 октября 2020, 14:05 • 36 • Политика
Москва прямо сообщила Анкаре свое мнение об отправке боевиков на Кавказ
Российское военное ведомство делает все, что может в пределах своей компетенции, чтобы стабилизировать обстановку в Нагорном Карабахе как можно скорее. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 13 октября.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу общался по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром. Чуть раньше состоялись его переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана. Главный вопрос – пути урегулирования карабахского конфликта.
По мнению российских военных, необходимо немедленно прекратить вооруженные действия в Нагорном Карабахе и усадить конфликтующие стороны за стол переговоров, передает "Интерфакс".
Помешать этому может вмешательство к ситуацию внешних сил. В частности, есть информация, что в Нагорный Карабах едут боевики из ближневосточного региона. Россию это очень тревожит, подчеркнул Шойгу в беседе с турецким министром.
Ранее сообщалось, что переброской боевиков из Сирии на помощь Баку занимается Анкара. Готова Турция направить и своих военных в зону карабахского конфликта. При этом в Азербайджане подчеркивают, что без участия Турции урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе не получится.
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