В Минобороны рассказали о созданном США в Сирии "заповеднике террористов"

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По словам замминистра обороны, американцы перевооружают и готовят террористов в этой зоне, помогая им осуществлять свои вылазки под покровительством своих спецподразделений.

США используют свою подконтрольную зону в районе Эт-Танфа в Сирии как прикрытие для террористов. Об этом замминистра обороны России Александр Фомин заявил в эфире программы "Международное обозрение".

По его словам, российских военных беспокоит так называемая "зона безопасности" диаметром 55 километров, созданная американцами в районе Эт-Танфа, расположенного в западной части Сирии на границе с Ираком. По сути, Вашингтон создал там "заповедник для террористов", заявил Фомин.

"Здесь они перевооружаются, готовятся, осуществляют с этой площадки вылазки, все это под руководством сил специальных операций и других подразделений США", - отметил замминистра. По его словам, при этом США не пускают гуманитарные конвои в лагерь беженцев Рукбан, из-за чего там происходит гуманитарная катастрофа.