В Минобороны подтвердили закупку Су-35 и Су-57 по требованию Путина - СМИ

Минобороны РФ продолжит закупать истребители поколения 4++ Су-35 даже после того, как начнутся первые поставки новейших и более совершенных Су-57, утверждает источник РИА Новости в военном ведомстве.

В середине мая президент России Владимир Путин потребовал начать обновлять парк ВКС российскими новинками. На военном совещании в Сочи он подчеркнул, что к 2028 году в армии должны появиться как минимум три авиаполка, основной боевой машиной которых будут истребители пятого поколения Су-37.

Первые контракты на поставку Су-35 российским военным были выполнены в 2015 году, предполагается, что до конца 2019 года армии будет передано ещё два десятка этих машин. Таким образом, поставки истребителей поколения 4++ и новейших самолётов пятого поколения будут вестись параллельно.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что на мировой рынок Су-57 выведут после того, как этот самолёт получит российская армия. При этом работы по совершенствованию Су-57 продолжатся.