|
В Минобороны подтвердили закупку Су-35 и Су-57 по требованию Путина - СМИ
10 июня 2019, 13:54 • 14 • Политика
Источник в Минобороны РФ подтвердил, что армия будет закупать истребители пятого поколения Су-57, как этого потребовал президент Владимир Путин. При этом поставки будут вестись параллельно с вооружением ВКС истребителями поколения 4++ Су-35.
Минобороны РФ продолжит закупать истребители поколения 4++ Су-35 даже после того, как начнутся первые поставки новейших и более совершенных Су-57, утверждает источник РИА Новости в военном ведомстве.
В середине мая президент России Владимир Путин потребовал начать обновлять парк ВКС российскими новинками. На военном совещании в Сочи он подчеркнул, что к 2028 году в армии должны появиться как минимум три авиаполка, основной боевой машиной которых будут истребители пятого поколения Су-37.
Первые контракты на поставку Су-35 российским военным были выполнены в 2015 году, предполагается, что до конца 2019 года армии будет передано ещё два десятка этих машин. Таким образом, поставки истребителей поколения 4++ и новейших самолётов пятого поколения будут вестись параллельно.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что на мировой рынок Су-57 выведут после того, как этот самолёт получит российская армия. При этом работы по совершенствованию Су-57 продолжатся.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
14
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июня 2019, 10:54
|
03 июня 2019, 12:54
|
07 июня 2019, 11:09
|
09 июня 2019, 20:12
|
04 июня 2019, 11:24
|
06 июня 2019, 09:09
|
07 июня 2019, 07:54