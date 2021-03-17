В Минобороны отреагировали на слухи о присоединении Казахстана к России

Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В военном ведомстве развеяли самый страшный кошмар казахов

Министр обороны России Сергей Шойгу расставил все точки над i в вопросе о возможном "присоединении" Казахстана к России. Такие кривотолки глава оборонного ведомства назвал фантазиями, незаслуживающими внимания.



Министр дал обширное интервью казахстанскому агентству Tengrinews. Журналист не могла отказать себе в удовольствии напрямую спросить у высокопоставленного госслужащего о том, что волнует умы особенно впечатлительных жителей Казахстана: одной из страшилок в этом государстве стала угроза "порабощения" нашей страной.

Сергей Кужугетович мягко дал понять журналистке, что только из уважения к ней готов выслушивать подобного рода фантазии. Шойгу подчеркнул, что между Россией и Казахстаном сложились братские отношения. Делить двум государствам нечего, сейчас главная задача –укреплять и развивать взаимовыгодные отношения. Вмешиваться в них или тем более пытаться обострить – неблагодарное занятие, которое ни к чему хорошему не приведет.

Российский министр обратился к опыту Украины. Когда между Москвой и Киевом проходили обычные для отношений крупных держав споры, туда вмешалась третья сторона, которую никто не звал – США. С этого и начался развал Незалежной, пишет РИА ФАН. Фрагмент интервью опубликовал телеграмм-канал "Пул 3".

Кстати, о том, что Россия вынашивает коварные планы "вторжения" в Казахстан, а также Грузию, Молдавию и другие государства недавно заявил выразитель американской мысли журналист Леон Арон.