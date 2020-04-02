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В Минобороны опровергли сообщения об отмене или переносе парада в День Победы на Красной площади в Москве

02 апреля 2020, 12:00  •  65 • В России

В некоторых СМИ появились сообщения о том, что из-за эпидемии коронавируса Парад Победы на Красной площади Москвы (традиционное назначенный на 9 мая) может быть отменен или перенесен на другое время. «Комсомолка» для прояснения ситуации обратилась в Минобороны. Нам ответили, что «все идет по плану», никаких решений об изменении даты и формата Парада Победы нет.

1 апреля была проведена очередная парадная тренировка. А со всеми участниками парада проводятся «беспрецедентные меры профилактики» во избежание заболеваний личного состава.

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