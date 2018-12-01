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В Минобороны назвали Польшу «главным радетелем» концентрации войск НАТО у границ России
01 декабря 2018, 00:24 • 45 • Политика
Заместитель министра обороны Александр Фомин заявил, что Польша сейчас выступает «главным» радетелем усиления войск НАТО у российских границ. Сейчас уже три командования Североатлантического альянса готовы развернуть на территории этой восточноевропейской страны свои военные базы.
При этом замминистра подчеркнул, что Польша и другие восточноевропейские страны, принимающие у себя войска НАТО, в прошлом были многим обязаны России. «За Польшу мы положили более 600 тысяч жизней, и теперь Польша - главный радетель этого всего», - отметил Фомин.
НАТО наращивает свой контингент в Восточной Европе под предлогом военных учений. Особо здесь Фомин отметил парк танковой бронетехники.
Танки НАТО вводятся в Польшу и Прибалтику во время учений, заявил он на брифинге для представителей прессы, а потом так и остаются в этих странах.
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