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В Минобороны на пальцах объяснили Пентагону, кто виноват в "сирийском таране"

28 августа 2020, 00:40  •  41 • Политика
Минобороны России обвинило в инциденте с патрулём в Сирии Пентагон. Глава ЦПВС указал, что американские бронеавтомобили преследовали российскую колонну и перегородили ей проезд, хотя маршрут был согласован ещё сутки назад.
В Минобороны России на пальцах объяснили Пентагону, кто виноват в инциденте между российскими и американскими военными на дороге в Сирии. С заявлением на брифинге выступил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, полковник Алексей Посунько.
Речь идёт о таране российским БТРом американского бронеавтомобиля на сирийской дороге. А с неба броневик на всякий случай прикрыл российский вертолёт Ми-8. Инцидент попал на видео и разошёлся по соцсетям.
Алексей Посунько сообщил, что маршрут движения российского патруля, который неумело попытались блокировать американцы, был согласован ещё за сутки до инцидента. Факт сопровождения колонны вертолётами также был известен военным США.
Глава ЦПВС указал, что происшествие случилось из-за преследования российской колонны двумя американскими броневиками. Также было установлено, что "дорога далее по маршруту была блокирована ещё двумя американскими бронеавтомобилями".
Напомним, что, когда позорный для американцев инцидент стал достоянием общественности, Пентагон срочно связался с Минобороны России. Детали разговора были засекречены, однако в США не стали скрывать, что винят Россию в инциденте.

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