В Минобороны Британии оценили потерю документов об эсминце: "Похоже на ошибку"

Заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин оценил потерю документов об эсминце HMS Defender. Часть бумаг была под грифом "секретно". "Похоже на ошибку", - считает военачальник.

На автобусной остановке были случайно обнаружены документы, касающиеся маршрутов следования эсминца в водах Чёрного моря. Человек, нашедший папку, передал её журналистам "Би-би-си", которые и опубликовали материалы.

Джереми Куин заявил, что подробный комментарий не хотел бы давать до того, как появятся результаты расследования.

"Но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком", - отметил замминистра обороны Великобритании, говоря о высокопоставленном служащем, потерявшим бумаги.

Замминистра извинился за инцидент с секретными документами. Он сообщил, что некоторые сведения никогда не должны были разглашаться широкой аудитории и предназначались только для сотрудников спецслужб Великобритании.

Сейчас в ведомстве пытаются выяснить, все ли утерянные документы к ним вернулись. Не исключено, что этот эпизод приведёт к пересмотру порядка обращения с секретной информацией, сообщает "Би-би-си".