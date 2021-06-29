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В Минобороны Британии оценили потерю документов об эсминце: "Похоже на ошибку"
29 июня 2021, 05:10 • 71 • Политика
Заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин оценил потерю документов об эсминце HMS Defender. Часть бумаг была под грифом "секретно". "Похоже на ошибку", - считает военачальник.
На автобусной остановке были случайно обнаружены документы, касающиеся маршрутов следования эсминца в водах Чёрного моря. Человек, нашедший папку, передал её журналистам "Би-би-си", которые и опубликовали материалы.
Джереми Куин заявил, что подробный комментарий не хотел бы давать до того, как появятся результаты расследования.
"Но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком", - отметил замминистра обороны Великобритании, говоря о высокопоставленном служащем, потерявшим бумаги.
Замминистра извинился за инцидент с секретными документами. Он сообщил, что некоторые сведения никогда не должны были разглашаться широкой аудитории и предназначались только для сотрудников спецслужб Великобритании.
Сейчас в ведомстве пытаются выяснить, все ли утерянные документы к ним вернулись. Не исключено, что этот эпизод приведёт к пересмотру порядка обращения с секретной информацией, сообщает "Би-би-си".
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