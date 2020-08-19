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В Минобороны Белоруссии признались, зачем отправляли военные самолёты в Россию

19 августа 2020, 09:25  •  46 • Политика
Пресс-секретарь Министерства обороны Белоруссии Наталья Гаврусик призналась, зачем её ведомство отправляло военные самолёты в Россию. С протестами в стране и минувшими выборами это никак не связано.
Самолёт белорусских военно-воздушных сил Ил-76 пересёк воздушную границу с Россией. Согласно сервису Flightradar, это произошло 12 августа. Сначала воздушное судно совершило посадку в подмосковной Кубинке, а потом в Новосибирске.
"В этот же день самолёт вернулся в Мачулищи", - сообщила Гаврусик.
Она объяснила, что на борту Ил-76 были белорусские военные. Они прибыли в Россию, чтобы принять участие в конкурсах "Полевая кухня", "Аварийный район" и "Суворовский натиск".
Sputnik Беларусь пишет, что в ближайшие дни белорусы смогут увидеть в небе немало военных самолётов. Во-первых, запланированы учения, во-вторых, солдат будут доставлять для участия в международных "Армейских играх".
9 августа жители Белоруссии выбирали президента страны. По официальным данным Центральной избирательной комиссии, Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов. На втором месте представитель оппозиции Светлана Тихановская. У неё около 10%. Жители страны, умело подогреваемые зарубежными Telegram-каналами, вышли на акции протеста. Некоторые из митингов переросли в столкновения с силовиками. ОМОН и милиция пытались усмирить митингующих водомётами, слезоточивым газом, резиновыми пулями и другими средствами. В МВД Белоруссии сообщили, что в ходе беспорядков было задержано около 6,7 тысячи человек.

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