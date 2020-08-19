В Минобороны Белоруссии признались, зачем отправляли военные самолёты в Россию

Самолёт белорусских военно-воздушных сил Ил-76 пересёк воздушную границу с Россией. Согласно сервису Flightradar, это произошло 12 августа. Сначала воздушное судно совершило посадку в подмосковной Кубинке, а потом в Новосибирске.

"В этот же день самолёт вернулся в Мачулищи", - сообщила Гаврусик.

Она объяснила, что на борту Ил-76 были белорусские военные. Они прибыли в Россию, чтобы принять участие в конкурсах "Полевая кухня", "Аварийный район" и "Суворовский натиск".

Sputnik Беларусь пишет, что в ближайшие дни белорусы смогут увидеть в небе немало военных самолётов. Во-первых, запланированы учения, во-вторых, солдат будут доставлять для участия в международных "Армейских играх".

9 августа жители Белоруссии выбирали президента страны. По официальным данным Центральной избирательной комиссии, Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов. На втором месте представитель оппозиции Светлана Тихановская. У неё около 10%. Жители страны, умело подогреваемые зарубежными Telegram-каналами, вышли на акции протеста. Некоторые из митингов переросли в столкновения с силовиками. ОМОН и милиция пытались усмирить митингующих водомётами, слезоточивым газом, резиновыми пулями и другими средствами. В МВД Белоруссии сообщили, что в ходе беспорядков было задержано около 6,7 тысячи человек.