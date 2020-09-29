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В Минобороны Армении сообщили о последствиях наступления армии Азербайджана
29 сентября 2020, 10:00 • 89 • Политика
В Министерстве обороны Армении сообщили о последствиях наступления армии Азербайджана. "Значительные потери", - отметил представитель ведомства Арцрун Ованнисян.
На своей странице в Facebook Ованнисян заверил, что армянской армии удаётся противостоять всем атакам противника. Армия Азербайджана уже потеряла 10 единиц бронетехники и 22 танка. Человеческие жертвы тоже весьма значительны.
По словам представителя Минобороны, убито больше 370 азербайджанских солдат. Точное количество получивших ранения неизвестно. Ованнисян, сославшись на поступающую в ведомство информацию, отметил, что состояние 35% раненых - средней тяжести.
27 сентября азербайджанская армия атаковала воинские части, а также ряд населённых пунктов в Карабахе. Сначала был произведён обстрел из артиллерии, а затем началось танковое и мотострелковое наступление. Бои идут вторые сутки.
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