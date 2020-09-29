В Минобороны Армении сообщили о последствиях наступления армии Азербайджана

На своей странице в Facebook Ованнисян заверил, что армянской армии удаётся противостоять всем атакам противника. Армия Азербайджана уже потеряла 10 единиц бронетехники и 22 танка. Человеческие жертвы тоже весьма значительны.

По словам представителя Минобороны, убито больше 370 азербайджанских солдат. Точное количество получивших ранения неизвестно. Ованнисян, сославшись на поступающую в ведомство информацию, отметил, что состояние 35% раненых - средней тяжести.

27 сентября азербайджанская армия атаковала воинские части, а также ряд населённых пунктов в Карабахе. Сначала был произведён обстрел из артиллерии, а затем началось танковое и мотострелковое наступление. Бои идут вторые сутки.