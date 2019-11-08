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В Минкультуры Украины пообещали распространить телевещание на Донбасс

08 ноября 2019, 12:39  •  107 • Украина
Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что около 80% жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса смогут смотреть украинские телеканалы в течение трёх месяцев.
 
Pixabay
 

«Мы знаем, как доставить сигнал около 80% жителям оккупированных территорий, мы проводили уже эксперименты — и мы это сделаем, сигнал там будет. В течение трёх месяцев мы можем это сделать», — приводит Интерфакс-Украина слова Бородянского.

Также он отметил, что планируется создание нового государственного информационно-развлекательного телеканала на базе «иновещания UATV».

По его словам, канал будет вещать на украинском и русском языках.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич напомнил, что на Украине вводятся «языковые квоты» в отношении русского языка на телевидении, в то время как к языкам стран — членов Евросоюза наблюдается более лояльный подход.

В сентябре сообщалось, что украинские власти собираются развивать телевещание в Крыму и в неподконтрольных Киеву регионах Донбасса и в ближайшее время введут в строй четыре телебашни. 

Подробнее — в материале RT.

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