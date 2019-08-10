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В Минкомсвязи России прокомментировали ситуацию с Вышинским

10 августа 2019, 21:54  •  6 • Украина
Минкомсвязи России выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и следит за судьбой арестованного на Украине главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
 
Reuters
 

Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. 

«Судьба Кирилла Вышинского — она находится в зоне нашего внимания, мы этого не забываем и постоянно следим», — цитирует РИА Новости Волина.

По его словам, вопрос Вышинского «по линии всех органов власти России не уходит в песок, постоянно поднимается и контролируется».

19 июля Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 19 сентября. Защита журналиста обжаловала продление ареста.

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

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