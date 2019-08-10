В Минкомсвязи России прокомментировали ситуацию с Вышинским

Минкомсвязи России выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и следит за судьбой арестованного на Украине главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Судьба Кирилла Вышинского — она находится в зоне нашего внимания, мы этого не забываем и постоянно следим», — цитирует РИА Новости Волина.

По его словам, вопрос Вышинского «по линии всех органов власти России не уходит в песок, постоянно поднимается и контролируется».

19 июля Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 19 сентября. Защита журналиста обжаловала продление ареста.

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.