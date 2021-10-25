Новым министром обороны Украины может стать "прожжённый галицкий адвокат" Алексей Резников. По словам официального представителя ЛНР на минских переговорах Родиона Мирошника, знакомого с деятельностью этого персонажа не понаслышке, тот "умеет врать, не смущаясь".

Как отмечает Мирошник, в кругах, близких к окружению президента Украины Владимира Зеленского, заговорили, что затянувшего минские переговоры в полнейший тупик Резникова готовят на должность министра обороны.

Нынешнего министра обороны считают, вероятно, не таким красноречивым, как надо. В связи с этим окружение Зеленского обратило внимание на Резникова. По словам Мирошника, "Резников же, как прожжённый галицкий адвокат умеет врать, не смущаясь, и впихивать невпихуемое, совесть, точнее её отсутствие, ему это позволяет".

При этом представитель ЛНР отмечает, что само возможное назначение "достаточно симптоматично".

"Переход, даже рассмотрение перехода, с должности главного переговорщика о мире (как должно было бы быть…) на должность "главного по войне" о многом говорит", - написал он в своём Telegram-канале, напомнив слова писателя Джорджа Оруэлла: "Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила!"