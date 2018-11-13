«В министерство не возвращался»: МЧС опровергли слухи об экс-министре Пучкове

МЧС России не подтверждает информацию о возвращении Пучкова, заявили в пресс-службе ведомства.

Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков не возвращался на работу в ведомство. Об этом официально сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на сообщения СМИ о возврате экс-министра.

Ряд изданий утверждал, будто бы Пучков продолжает работать в МЧС в качестве советника на общих началах. В частности, он якобы лаёт консультации по вопросам управления. В МЧС полностью опровергли эти слухи.

Напомним, что Пучков проработал в МЧС мая 2012 года по май 2018 года. После этого его кресло занял Евгений Зиничев.