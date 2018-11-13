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«В министерство не возвращался»: МЧС опровергли слухи об экс-министре Пучкове
13 ноября 2018, 22:54 • 33 • Политика
МЧС России не подтверждает информацию о возвращении Пучкова, заявили в пресс-службе ведомства.
Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков не возвращался на работу в ведомство. Об этом официально сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на сообщения СМИ о возврате экс-министра.
Ряд изданий утверждал, будто бы Пучков продолжает работать в МЧС в качестве советника на общих началах. В частности, он якобы лаёт консультации по вопросам управления. В МЧС полностью опровергли эти слухи.
Напомним, что Пучков проработал в МЧС мая 2012 года по май 2018 года. После этого его кресло занял Евгений Зиничев.
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