Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Возвращение Доктрины Монро: будут ли США усиливать давление на страны Южной Амер...
В МВФ выразили недовольство темпами роста экономики Украины
"Увеличил дистанцию": Трамп готов избавиться от главы аппарата Белого ...
Попытка осмысления. В Красноярске чиновники обкрадывали пенсионеров (Уставший Оп...
Главная / Политика

«В министерство не возвращался»: МЧС опровергли слухи об экс-министре Пучкове

13 ноября 2018, 22:54  •  33 • Политика
МЧС России не подтверждает информацию о возвращении Пучкова, заявили в пресс-службе ведомства.
Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков не возвращался на работу в ведомство. Об этом официально сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на сообщения СМИ о возврате экс-министра.
Ряд изданий утверждал, будто бы Пучков продолжает работать в МЧС в качестве советника на общих началах. В частности, он якобы лаёт консультации по вопросам управления. В МЧС полностью опровергли эти слухи.
Напомним, что Пучков проработал в МЧС мая 2012 года по май 2018 года. После этого его кресло занял Евгений Зиничев.
«МЧС России не подтверждает информацию о возвращении Пучкова В. А. в министерство», - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

33
Источник
Похожие новости
13 ноября 2018, 13:09
Немецкая Wintershall остановила работу в Иране из-за санкций
13 ноября 2018, 00:09
Израиль отчитался об уничтожении более чем 70 палестинских целей
13 ноября 2018, 22:54
«В министерство не возвращался»: МЧС опровергли слухи об экс-министре Пучкове

13 ноября 2018, 06:39
Президент Австрии попросил не торопиться в деле "русского шпиона"
13 ноября 2018, 13:09
Командующим войсками Восточного военного округа назначен Геннадий Жидко
13 ноября 2018, 00:09
Госдеп США обещает все новые санкции, пока Россия не вернет Украине Крым
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
10 ноября 2018, 13:24
«Репрессивное решение»: швейцарский суд запретил операторам «Северного потока» делать выплаты «Газпрому»
10 ноября 2018, 10:24
В Раде рассказали о предстоящем развале Украины
07 ноября 2018, 14:09
Иракские войска вошли в Сирию
09 ноября 2018, 01:54
«Американцы играют с огнем»: Рябков потребовал от США объяснений о целях присутствия в Черном море
12 ноября 2018, 11:09
«Докучливый»: Пушков объяснил нежелание Трампа здороваться с Порошенко
10 ноября 2018, 23:09
Умерла актриса Юлия Волчкова
10 ноября 2018, 23:24
Кто объединит разделенную Новороссию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.