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В Минфине Украины заявили о снижении госдолга страны

06 декабря 2019, 13:39  •  21 • Украина
Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что украинский госдолг снизился с 80% до 60% от ВВП.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «112 Украина».

По словам министра, в следующем году госдолг планируется снизить до уровня менее чем 50%.

«Мы уменьшили долг уже в этом году до менее чем 60%. В следующем году в наших планах снизить его до цифры, которая будет меньше, чем 50%», — сказала она.

Ранее кабинет министров Украины собирался предложить Верховной раде создать долговое агентство для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению госдолгом.

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