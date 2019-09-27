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В Минфине Украины назвали размер госдолга
27 сентября 2019, 23:39 • 57 • Украина
Министерство финансов Украины назвало размер государственного и гарантированного государством долга.
РИА Новости
Как сообщает УНИАН со ссылкой на ведомство, госдолг Украины составляет почти $82 млрд.
По данным министерства, за август 2019 года задолженность сократилась в долларовом эквиваленте на $0,5 млрд, или на 0,6%, — до $81,92 млрд.
Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины собирается предложить Верховной раде создать долговое агентство для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению госдолгом.
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