В Минфине Украины назвали размер госдолга

Министерство финансов Украины назвало размер государственного и гарантированного государством долга.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на ведомство, госдолг Украины составляет почти $82 млрд.

По данным министерства, за август 2019 года задолженность сократилась в долларовом эквиваленте на $0,5 млрд, или на 0,6%, — до $81,92 млрд.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины собирается предложить Верховной раде создать долговое агентство для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению госдолгом.